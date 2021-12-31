Накануне Нового года милиция Чечерского района получила обновленное здание

– рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Накануне Нового года окончание ремонтных работ проинспектировали начальник УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло и председатель Чечерского райисполкома Юрий Деркачев и остались довольны сделанным.На встрече с личным составом РОВД начальник областного главка подчеркнул, что подразделение получилось одним из самых современных в области.Руководителям строительных организаций были вручены благодарности.Председатель райисполкома Юрий Деркачев поблагодарил Министерство внутренних дел за хороший подарок местной милиции, пообещав оказать помощь в приобретении новой мебели. Начальник Чечерского РОВД полковник милиции Владимир Бухавцов подчеркнул, что создание комфортных условий для работы правоохранителей будет в еще большей степени способствовать профессиональному выполнению ими служебных обязанностей по защите безопасности и законных прав жителей Чечерщины.Фото УВД Гомельского облисполкома