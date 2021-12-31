Накануне Нового года милиция Чечерского района получила обновленное здание

В 2020 году административное здание Чечерского РОВД было признано находящимся в предаварийном состоянии. Особую озабоченность вызвала состарившаяся крыша. Было принято решение о ремонте. Департамент финансов и тыла МВД выделил на эти цели средства. После составления проектно-сметной документации к выполнению ремонта приступили два местных ООО – «Проектгрупп производство» и «Стройгеомонтаж». Работы заняли более года.
– Был проделан значительный объем работ: обновлен фасад здания, заменены инженерные сети, смонтированы новая система вентиляции, пожарная сигнализации, видеонаблюдение. Преобразились кабинеты, коридоры, вспомогательные помещения, лестничные проемы. Полностью отремонтирован изолятор временного содержания, – рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Накануне Нового года окончание ремонтных работ проинспектировали начальник УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло и председатель Чечерского райисполкома Юрий Деркачев и остались довольны сделанным.
На встрече с личным составом РОВД начальник областного главка подчеркнул, что подразделение получилось одним из самых современных в области.
Руководителям строительных организаций были вручены благодарности.
Председатель райисполкома Юрий Деркачев поблагодарил Министерство внутренних дел за хороший подарок местной милиции, пообещав оказать помощь в приобретении новой мебели. Начальник Чечерского РОВД полковник милиции Владимир Бухавцов подчеркнул, что создание комфортных условий для работы правоохранителей будет в еще большей степени способствовать профессиональному выполнению ими служебных обязанностей по защите безопасности и законных прав жителей Чечерщины.
Фото УВД Гомельского облисполкома