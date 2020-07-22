НАИП и Палата представителей подписали совместный план по привлечению инвестиций

Директор Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Дмитрий Красовский и председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных подписали совместный план по привлечению инвестиций сегодня в рамках брифинга, посвященного вопросам организации Международной инвестиционной конференции «От восстановления к устойчивому росту».





План предусматривает подготовку алгоритмов рекомендаций взаимодействия между депутатами и региональными экспертами НАИП по их совместной работе, селекцию проектов, которые могут быть представлены на рассмотрение через депутатский корпус, а также обучающие мероприятия в каждой области страны, когда депутаты будут находиться в избирательных округах и смогут принять участие в них. Также взаимодействие рассматривается как гарантия реализации процесса привлечения инвестиций с учетом интересов всех стран.

– План взаимодействия – это первый шаг. Такого опыта еще не было в Беларуси. Мы должны объединить усилия с НАИП, которое поможет депутатам сформировать экспертное понимание того, каким образом привлекаются инвестиции, какие сложности существуют и какие этапы нужно обязательно предусмотреть. Мы создаем своего рода сплав влияния политического с экспертным, команду, которая поможет инвесторам находить общий язык с местной властью для решения всех вопросов, которые связаны с реализаций проектов, начиная от выделения земли, заканчивая поиском трудовых ресурсов, – рассказал Андрей Савиных.

У депутатов, имеющих доступ и ко всем структурам органов государственной власти и к постоянным комиссиям, в том числе и международным, будет возможность предоставлять информацию о возникших сложностях с инвестиционными проектами на высокий уровень.

Председатель напомнил, что в Палате представителей создано 72 группы по взаимодействию с парламентами иностранных государств, которые могут быть потенциальными источниками инвестиций. И добавил:

– 72 рабочие группы – дополнительная сеть взаимодействия к посольствам, которая может быть задействована в продвижении наших внешнеэкономических интересов. Мы хотим включить инвестиционную проблематику в сферу обсуждения и взаимодействия по линии парламентских групп. Очевидно, что парламентарии других стран активно работают с деловыми кругами своих стран.