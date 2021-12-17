Белстат: наибольшие доходы от экспорта мяса приносит говядина

За 10 месяцев экспорт мяса и субпродуктов составил 780 миллионов долларов и увеличился почти на 12 процентов к соответствующему периоду прошлого года, сообщает Белстат.

Наибольшая выручка получена от реализации говядины. Свежая или охлажденная принесла 252 миллиона долларов (плюс 3,5 процента), замороженная – 241 миллион (плюс 34). Птицей наторговали на 268 миллионов (плюс 1,7). Свинины мы традиционно экспортируем значительно меньше, чем других видов мяса. Если говядины на внешних рынках продано 132 тысячи тонн, птицы 155 тысяч, то свинины чуть больше 2 тысяч тонн. Поэтому от ее экспорта получено только около 5 миллионов долларов.

Постоянно растет экспорт колбасных изделий. В этом году – до 103 миллионов долларов (плюс 34 процента к 2020-му).

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