Наиболее значимой инициативой Президента белорусы назвали сохранение суверенитета и независимости страны

Такая информация была озвучена во время презентации социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем», которое провел Аналитический центр EcooM совместно с Институтом социологии НАН. Среди заданных белорусам вопросов – какие инициативы Президента представляются вам наиболее значимыми. Ответы были следующими:





• Сохранение суверенитета и независимости Беларуси – 43,7%.

• Поддержка многодетных семей – 38,7%.

• Жилищная политика – 31,8%.

• Укрепление обороноспособности страны – 27,6%.

• Интеграция Беларуси с Россией в рамках Союзного государства – 24,8%.

• Патриотическое воспитание молодежи – 23,6%.

• Внесение поправок в действующую Конституцию – 19,9%.

• Реформа пенсионной системы – 17,3%.

• Изменения правил поступления в вузы – 9,7%.

• Никакие – 5,1%.

• Другие – 0,3%.

• Затрудняюсь ответить – 9,8%.

• Нет ответа – 0,7%.

У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов. Всего в опросе приняли участие 10 217 человек.

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