Наиболее значимой инициативой Президента белорусы назвали сохранение суверенитета и независимости страны

Такая информация была озвучена во время презентации социологического исследования «Беларусь: мнение о будущем», которое провел Аналитический центр EcooM совместно с Институтом социологии НАН. Среди заданных белорусам вопросов – какие инициативы Президента представляются вам наиболее значимыми. Ответы были следующими:
• Сохранение суверенитета и независимости Беларуси – 43,7%.
• Поддержка многодетных семей – 38,7%.
• Жилищная политика – 31,8%.
• Укрепление обороноспособности страны – 27,6%.
• Интеграция Беларуси с Россией в рамках Союзного государства – 24,8%.
• Патриотическое воспитание молодежи – 23,6%.
• Внесение поправок в действующую Конституцию – 19,9%.
• Реформа пенсионной системы – 17,3%.
• Изменения правил поступления в вузы – 9,7%.
• Никакие – 5,1%.
• Другие – 0,3%.
• Затрудняюсь ответить – 9,8%.
• Нет ответа – 0,7%.
У респондентов была возможность выбрать несколько вариантов ответов. Всего в опросе приняли участие 10 217 человек.