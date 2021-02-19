Награждены лауреаты «Человек года Витебщины – 2020»

Лучшие представители региона получили дипломы лауреатов, нагрудный знак «Человек года Витебщины» и денежную премию в размере 100 базовых величин. Кроме того, билборды с их фотографиями в течение года будут украшать населенные пункты области., – подчеркнул, обращаясь к лауреатам.Промышленность, сельское хозяйство, культура, образование, наука, здравоохранение, бизнес, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, общественная деятельность, защита Отечества – во всех отраслях работают люди, чей трудовой путь служит примером для других. Ежегодно лучшие представители всех сфер деятельности определяются по итогам работы в течение года.Николай Николаевич отметил, что 2020-й был непростым годом, но вместе с тем обогатил бесценным опытом, запомнился значимыми и результативными делами.Сегодня невозможно представить формирование личности, раскрытие его потенциала без образования. Второй год подряд главное управление по образованию Витебского облисполкома становится лучшим профильным структурным подразделением в стране. В числе тех, кому присвоено почетное звание «Человек года Витебщины – 2020», – учитель математики СШ № 31 г. Витебска им. В. З. Хоружей Наталья Щеглова, обладатель титула «Учитель года Республики Беларусь – 2020». За более чем 15 лет педагогической деятельности она подготовила 36 победителей областных, республиканских и международных олимпиад. В прошлом учебном году ее ученица Ксения Шестакова получила три серебряные и одну бронзовую медали на престижных международных математических состязаниях., – отметил. –Так, ОАО «Витязь» во главе с Геннадием Азаровым в 1,8 раза увеличило производство современной бытовой техники и медицинского оборудования и в 2,2 раза экспорт в Украину, Россию и страны Евросоюза. Это одно из первых предприятий республики, на котором создано производство электрозарядных станций для электромобилей.Под руководством Юрия Иванова Витебское предприятие «Свет» внедрило 100 наименований новых изделий. Около 70% продукции поставляется на экспорт. Положительное сальдо внешней торговли составило более 2 млн долларов США.С участием главного конструктора завода «Красный борец» Юрия Осипова изготовлен уникальный универсальный станок особо высокой точности с числовым программным управлением, аналогов которому нет в республике., – напомнил Николай Николаевич.В 2020 году в области увеличено производство зерновых и зернобобовых культур, молока, в два раза возрос валовой сбор кукурузы на зерно, получена самая высокая в республике урожайность картофеля и овощей с открытого грунта.Тракторист-машинист предприятия «Борздовка-АГРО» Оршанского района Владимир Полячинский на комбайне «Лексион 770» намолотил около 3,4 тыс. т зерновых, 919 тонн маслосемян рапса, более 4,5 тыс. т зерна кукурузы. Общий намолот составил 8868 тонн.Животновод предприятия «Прожектор-агро» Лепельского района Татьяна Пшонко обслуживает 93 головы молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев. Среднесуточный привес за прошлый год составил 948 граммов на 1 голову, валовый привес – 25 тонн, сохранность молодняка – 99%.Благодаря плодотворной работе главного ветеринарного врача ОАО «Новые Горяны» Полоцкого района Леонида Мурашко получен приплод 94 теленка на 100 коров, падеж крупного рогатого скота к общему поголовью составил 0,7%, что является одним из лучших показателей в области. Леонид Александрович скромно отметил, что это не его личная заслуга: только сообща можно добиться высоких результатов., – сказал руководитель области.Особое внимание в прошлом году было приковано к медицине. За высокую организацию помощи пациентам с инфекцией COVID-19 в списке лауреатов несколько медицинских работников.Инфекционная больница была первой перепрофилирована для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. В стационаре пролечено свыше 2700 пациентов с COVID–19, в том числе 245 пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью. За высокую организацию помощи звание лауреата «Человек года Витебщины» присвоено заместителю главного врача Витебской областной клинической инфекционной больницы Ирине Романенковой.Врач-пульмонолог Витебской областной клинической больницы Оксана Федорчук в марте 2020-го одна из первых отправилась лечить больных с коронавирусной инфекцией. Лично провела в учреждениях здравоохранения области 365 консультаций пациентам с инфекцией СOVID-19 в перепрофилированных отделениях.Инна Будрицкая, врач-анестезиолог-реаниматолог Витебского областного родильного дома внедрила высокотехнологичные методы для выхаживания недоношенных новорожденных детей с низкой массой тела, благодаря чему достигнута их 100% выживаемость. Это учреждение единственное в области оказывало медицинскую помощь роженицам с коронавирусной инфекцией.Впервые за всю историю «Славянского базара» представитель от Витебской области Ангелина Ломако в 2020-м стала победителем национального отборочного тура и завоевала Гран-при Международного детского музыкального конкурса «Витебск». Кроме того, за высокий исполнительский уровень на фестивале она награждена специальным призом Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Также Ангелина стала стипендиатом специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи 2020 года., – заявилОн напомнил, что область первой приняла удар пандемии, и на ее примере учились другие регионы. Непросто было и учителям, которым пришлось корректировать свои программы, переходить на новые формы обучения. Промышленники выстояли, несмотря на призывы к забастовкам, стачкам, не выходить на работу, чтобы подорвать экономику., – убежден Владимир Павлович.