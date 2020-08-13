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"Нафтан" начал получать американскую нефть

Это уже вторая партия из Северной Америки, передает БЕЛТА.

Вторая партия нефти сорта White Eagle Blend ("Белый орел") из США была доставлена в Клайпедский порт танкером пару дней назад. А в четверг первый состав с сырьем прибыл на новополоцкое предприятие.

– Поступившее сырье представляет собой смесь различных сортов. С учетом того, что у наших специалистов есть опыт переработки нефти из Венесуэлы, норвежской нефти Johan Sverdrup, нефти марки Arab Light из Объединенных Арабских Эмиратов, а также американской нефти марки Bakken, затруднений с переработкой нового сорта не возникнет, – рассказали на НПЗ.

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