"Нафтан" и "Полимир" планируют закрыть потребности Новополоцкой городской больницы в кислороде

Накануне Совет Министров поручил руководству предприятий начать выпуск кислорода для медицинских целей. На заводах есть две площадки, на которых производят сверхважный сегодня продукт. На специальных установках получают азот и одновременно кислород. Его применяют для технологических нужд.– отметил Дмитрий Швед.Каждый баллон вмещает 8 кг, или 6 кубометров вещества.Если потребность в кислороде будет возрастать, то заводчане станут искать возможности нарастить поставки и общую производительность. С начала следующего месяца они намерены в полном объеме закрыть потребность городского медучреждения в кислороде.– уточнил начальник цеха.