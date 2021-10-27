"Нафтан" и "Полимир" планируют закрыть потребности Новополоцкой городской больницы в кислороде

ОАО "Нафтан" и завод "Полимир" намерены при необходимости увеличить мощности по производству кислорода для Новополоцкой городской больницы. Об этом сообщил начальник цеха № 009 "Полимира" Дмитрий Швед, пишет БЕЛТА.
Накануне Совет Министров поручил руководству предприятий начать выпуск кислорода для медицинских целей. На заводах есть две площадки, на которых производят сверхважный сегодня продукт. На специальных установках получают азот и одновременно кислород. Его применяют для технологических нужд.
– В нынешней ситуации изменили немного процесс, улучшили качество продукции, и наш кислород получил одобрение Минздрава для использования в медицинских целях. "Полимир" и "Нафтан" уже отгрузили более 450 баллонов. Ежедневно планируется на двух производственных площадках предприятий наполнять и поставлять в больницу более 250 баллонов, уже подготовлено для отправки 300, – отметил Дмитрий Швед.
Каждый баллон вмещает 8 кг, или 6 кубометров вещества.
Если потребность в кислороде будет возрастать, то заводчане станут искать возможности нарастить поставки и общую производительность. С начала следующего месяца они намерены в полном объеме закрыть потребность городского медучреждения в кислороде.
– Воздух берется по двум нашим воздухозаборам – на берегу озера Люхово и в сосновом бору около деревни Зуи. Затем он поступает на азотно-кислородную станцию, где охлаждается до минус 180 градусов, становится жидким и разделяется на фракции. Первоначальные анализы делаем в лабораториях у себя, а затем везем на предприятие "Крион" в Минск, – уточнил начальник цеха.