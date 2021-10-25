"Нафтан" и "Полимир" отгрузили первые баллоны с кислородом в Новополоцкую горбольницу

На "Нафтане" сообщили, что сложное время пандемии коронавируса объединило представителей различных профессий. Так, в минувшие выходные нефтепереработчики и химики помогли медработникам.- уточнил информациюНапомним, что в Беларуси в допандемийный период было два источника кислорода: основной - предприятие "Крион", дополнительный - Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В настоящий момент развертываются дополнительные мощности на "СветлогорскХимволокно", "Гродно Азоте" и "Нафтане".