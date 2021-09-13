Наехал на бордюр и опрокинулся: в Зельве в ДТП погиб мотоциклист

В минувшую субботу в Зельве случилось смертельное ДТП, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
– 11 сентября около полуночи в Зельве 31-летний водитель (лишен прав за нетрезвую езду), управляя мотоциклом "Ямаха" на улице Пушкина, выбрал неверную скорость, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и опрокинулся. Он погиб на месте происшествия, – сказано в сообщении ведомства.
Известно, что водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: ГУ ГАИ МВД