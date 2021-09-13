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  2. Наехал на бордюр и опрокинулся: в Зельве в ДТП погиб мотоциклист

Наехал на бордюр и опрокинулся: в Зельве в ДТП погиб мотоциклист

В минувшую субботу в Зельве случилось смертельное ДТП, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.


– 11 сентября около полуночи в Зельве 31-летний водитель (лишен прав за нетрезвую езду), управляя мотоциклом "Ямаха" на улице Пушкина, выбрал неверную скорость, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр и опрокинулся. Он погиб на месте происшествия, – сказано в сообщении ведомства. 

Известно, что водитель был лишен прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: ГУ ГАИ МВД 
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