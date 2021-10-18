Надзор за перевозкой детей усилен в Брестской области

По информации управления ГАИ УВД облисполкома, в регионе с начала текущего года произошло 43 аварии с участием детей. В этих ДТП два ребенка погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести. Почти в половине случаев несовершеннолетние перевозились с нарушениями правил дорожного движения. В Госавтоинспекции отметили, что, по статистике, именно осенью увеличивается число аварий с участием детей.– сообщили в ГАИ.В Госавтоинспекции подчеркнули, что за нарушение правил перевозки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, также может быть наложено денежное взыскание в размере до четырех базовых величин.