Надзор за перевозкой детей усилен в Брестской области

Госавтоинспекция Брестской области с 18 по 22 октября проводит профилактическую акцию для предупреждения аварий с участием детей, передает БЕЛТА.
По информации управления ГАИ УВД облисполкома, в регионе с начала текущего года произошло 43 аварии с участием детей. В этих ДТП два ребенка погибли и 47 получили травмы различной степени тяжести. Почти в половине случаев несовершеннолетние перевозились с нарушениями правил дорожного движения. В Госавтоинспекции отметили, что, по статистике, именно осенью увеличивается число аварий с участием детей.
– Усилим контроль за перевозкой детей. Проведем рейдовые мероприятия на дорогах республиканского и местного значения. С водителями проведем профилактические беседы. Подготовили тематические листовки, запланировали акцию по вручению подарков детям, которых перевозят по правилам, – сообщили в ГАИ.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что за нарушение правил перевозки предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, также может быть наложено денежное взыскание в размере до четырех базовых величин.