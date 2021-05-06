Надтачаев: Запад пытается выбить у нас историческую память

Подмена смыслов и попытки выбить у нас историческую память предпринимаются западными странами все чаще. Противостоять этому – наш священный долг. Об этом заявил ученый секретарь Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Валерий Надтачаев в ходе проведенного сегодня в Доме прессы круглого стола «Чтобы помнили. Карательные операции нацистов на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Всенародная партизанская борьба. Вклад современной молодежи в поисковое движение».



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