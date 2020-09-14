"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" – Лукашенко о сотрудничестве с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в более тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в сфере экономики. Об этом он заявил сегодня на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.
"Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике", – сказал Глава государства.
Что касается экономики, Александр Лукашенко отметил, что 10 млн человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. "Если в среднем 4 человека в семье, то 40 млн россиян. То есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы. Мы в этом направлении будем делать все. Потому что у нас вся страна фактически завязана на сырье, комплектующие, материалы, сотрудничество (с Россией. – Прим. БЕЛТА), я не говорю уже о рынках. Основной рынок – 48% своей продукции мы поставляем в Российскую Федерацию", – заявил белорусский лидер.
В связи с этим он упомянул о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Я как-то у своего товарища Орбана спросил о сотрудничестве с другими странами, особенно в ЕС, в связи с его особой позицией. Он мне назвал цифру: по-моему, до 90%, говорит, мы торгуем с Германией. Вот и весь ответ на твой вопрос, – он мне говорит", – рассказал Глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что еще до президентских выборов в Беларуси они с Владимиром Путиным договаривались после электоральной кампании активно заняться вопросами экономических отношений. Было предложено, чтобы в Минск приехал российский премьер-министр с членами правительства, провели переговоры. "Чтобы мы опять не наступали на грабли, обычно спотыкаясь на сложных вопросах. Да, Михаил Мишустин приехал в Минск, мы с ним встречались. Они очень хорошую работу провели по всем вопросам, которые лежали на поверхности. Договоренностей достигли. Некоторые вопросы мы отложили специально для встречи президентов, чтобы их обсудить и принять решение", – сказал белорусский лидер.
Фото: БЕЛТА
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"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" – Лукашенко о сотрудничестве с Россией
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