Певец Олег Газманов поддержал рэпера Басту после того, как на него обрушился шквал критики из-за несоблюдения мер против коронавируса на его концерте. Об этом сообщает Super.ru.
Газманов высказался в программе «Звезды сошлись». По его мнению, в этой ситуации виноваты не только знаменитости и организаторы концертов, но и сами зрители, которые «поперли друг к другу» вместо того, чтобы соблюдать социальную дистанцию.
- Если меня позовут сейчас петь, то я соберу музыкантов и пойду. А вот как этот концерт проведут организаторы — это не мой вопрос. Я захожу в маске, в перчатках. Между моими музыкантами на сцене полтора метра. Я все условия соблюдаю. Надо просто народ воспитывать. Дисциплина в обществе отсутствует, - возмутился Газманов.
Фото: super.ru
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«Надо народ воспитывать». Газманов поддержал Басту после скандала с концертом в Ледовом
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