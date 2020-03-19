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  2. Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ

Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ

Об этом заявила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.


Специалист рассказала, как шла работа над созданием отечественных тест-систем диагностики коронавируса:

 С декабря прошлого года появились сообщения о том, что в Ухане начали регистрироваться случаи необычной пневмонии. И уже в начале января 2020 года стало известно, что там появился новый коронавирус, который ранее не циркулировал. Десятого января данный вирус был выделен, чуть позже китайские специалисты секвенировали его геном. И благодаря открытости действий китайских ученых (они открыто опубликовали данные своих исследований в международных базах данных) все мировое сообщество могло изучать геном этого вируса и нарабатывать свои диагностические наборы.

Наталья Шмелева уточнила, что 17 января ВОЗ опубликовала первые рекомендации по поводу того, как проводить диагностику:

— Благодаря тому, что мы работаем в системе глобального надзора и отслеживаем эти изменения, мы смогли разработать свою тест-систему и уже с 23 января могли проводить диагностику коронавируса в нашей стране.

По словам специалиста, в настоящий момент в Беларуси проводится диагностика с использованием трех видов тест-систем — отечественных, российских и тест-систем, которые были поставлены ВОЗ. Все положительные результаты в стране проверяются на трех тест-системах:

 Мы понимаем ответственность, которую несем. От этого зависят организация карантинных мероприятий, лечение, изоляция пациентов. Все положительные результаты мы перепроверяем на трех этих системах, чтобы удостовериться, что мы действительно имеем случай коронавирусной инфекции.

Чтобы провести внешнюю оценку качества белорусской диагностики, первые пять положительных и десять отрицательных результатов, полученных с помощью отечественных тест-систем, были отправлены в референс-лабораторию ВОЗ в Берлине:

 Там эти результаты были полностью подтверждены. Мы видим стопроцентное сходство наших результатов и тех, которые получили там коллеги. Таким образом, мы подтвердили надежность белорусских тест-систем.

Сейчас, по словам Натальи Шмелевой, белорусские тест-системы проходят в установленном порядке регистрацию. При этом получено предварительное разрешение на их применение без наличия регистрационного подтверждения.

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