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  2. Надежда в лагере беженцев не угасает

Надежда в лагере беженцев не угасает

Ночь. Улица. Фонарь. Застава. Бессмысленный и тусклый свет. Единственное, что согревает беженцев, застрявших на польской границе, это костры и надежда на то, что польские власти пустят их через гуманитарный коридор вглубь старой Европы. Но вместо этого Польша раз за разом включает одно и то же пропагандистское сообщение. Но и это не единственный метод психологического воздействия, которое используют польские пограничники. Воют сирены, летают вертолеты, громко плачут дети. Отовсюду. 


Многим эта ночь дастся тяжело. Низкая температура, дым от костра, который буквально выедает глаза... Все эти люди с волнением поглядывают на телефоны. Ожидают выступления Борреля. Ситуация остается напряженной. 




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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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