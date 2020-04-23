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Надежда Бабкина заразила своего водителя и его семью

Также в больнице оказался историк моды Александр Васильев, но его уже выписали, сообщает СтарХит.

Певица Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус более трех недель назад. Следом за ней на больничной койке оказался историк моды Александр Васильев, однако он быстро вылечился. Он, конечно, не верит, что заразился именно от Бабкиной, хотя и не исключает такую возможность.

- У остальных ведущих «Модного приговора» симптомов нет. Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь, - поведал Васильев.

Сама певица только-только смогла нормально дышать без помощи ИВЛ, а врачи делают аккуратные прогнозы по поводу ее выздоровления.

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