Надежда Бабкина показала себя в молодости и удивила поклонников

71-летняя народная артистка разместила пост в честь 45-летия ансамбля «Русская песня». На черно-белых снимках знаменитость в русском народном костюме с кокошником на голове и длинной косой. Рядом с ней другие участницы ансамбля.
"В октябре 1974 года мы с девчонками из общежития устроили очередные посиделки, и кто-то предложил организовать ансамбль: "Надька, будешь руководителем!" (...) На наши выступления, которые проходили в домах культуры и сельских клубах, народу собиралось поначалу немного. (...) Но я была уверена, что доброе дело не может остаться незамеченным. Знала, что рано или поздно нас признают", – поделилась Бабкина.
Публикация набрала больше трех тысяч лайков.
Фото: instagram.com/ngbabkina