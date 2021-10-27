SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Надежда Бабкина показала себя в молодости и удивила поклонников

Надежда Бабкина показала себя в молодости и удивила поклонников

Советская и российская певица Надежда Бабкина на своей личной странице в Instagram опубликовала снимки 1974 года. 


71-летняя народная артистка разместила пост в честь 45-летия ансамбля «Русская песня». На черно-белых снимках знаменитость в русском народном костюме с кокошником на голове и длинной косой. Рядом с ней другие участницы ансамбля. 

"В октябре 1974 года мы с девчонками из общежития устроили очередные посиделки, и кто-то предложил организовать ансамбль: "Надька, будешь руководителем!" (...) На наши выступления, которые проходили в домах культуры и сельских клубах, народу собиралось поначалу немного. (...) Но я была уверена, что доброе дело не может остаться незамеченным. Знала, что рано или поздно нас признают", – поделилась Бабкина.

Публикация набрала больше трех тысяч лайков. 

Фото: instagram.com/ngbabkina
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы