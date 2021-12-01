Начнется белая полоса: каким знакам зодиака декабрь принесет небывалое везение

В последний месяц года звезды будут благосклонны к представителям некоторых зодиакальных созвездий. Белой полосой декабрь станет для тех, кто действительно это заслужил. Для кого судьба приготовила подарки в завершение года? Список везунчиков уже здесь!







Телец

К концу года Тельцам представится возможность повысить свой профессионализм, уровень знаний и мастерства. Трудностей, которые могут возникнуть в начале, бояться не стоит – и уж тем более отказываться от своих планов. Проявите настойчивость и усердие, звезды точно на вашей стороне. Если Тельцы поставят перед собой конкретные задачи и цели, то результат не заставит себя долго ждать, и уже к концу года в жизни наступят положительные перемены, которые заложат крепкий фундамент на следующий год.

Весы

Расположение звезд подтолкнет представителей этого знака к романтическим приключениям и даже авантюрам. На волне приподнятого настроения и воодушевления Весы смогут воплотить в жизнь свои самые сокровенные желания и мечты, то, на что раньше не решались. Однако сильно увлекаться все же не стоит, страсти могут вскружить голову Весам настолько, что дело дойдет до неверных решений и поступков. Звезды будут оберегать Весов, но и самим следует быть рассудительными.

Козерог

Настоящими везунчиками декабря смело можно назвать Козерогов. В последний месяц года представителям этого знака зодиака по-настоящему улыбнется удача. Заключаться это будет главным образом в том, что все накопившиеся проблемы, которые довлели над Козерогами на протяжении длительного времени, успешно разрешатся, причем без особых усилий. Удастся также значительно поправить свое здоровье, а материальные трудности перестанут волновать Козерогов, поскольку в конце года их ждут положительные перемены и в этом вопросе.