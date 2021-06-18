III открытый областной конкурс дизайнеров Fashion Art-2021 состоится в Гомеле 26 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на центр моды и красоты "Хрустальная нимфа".
К участию в модном форуме приглашаются как опытных, так и начинающих дизайнеров со всей Беларуси, которые могут представить свои уникальные коллекции одежды. Запланировано яркое шоу в формате показа. При оценке творчества конкурсантов, жюри обратит внимание на видение современной моды и умения мастеров работать в таких стилях, как кэжуал, гламур, свадебная мода, этно, авангард, бохо, ретро, деловой и спортивный.
Запланированы и выступления знаменитых деятелей из сферы моды и искусства.
Можно будет не только презентовать свой труд, но и обменять опытом, пообщаться со специалистами fashion-индустрии и коллегами. Форум направлен на поддержку и популяризацию белорусской моды не только в нашей стране, но и за рубежом.
- Fashion Art-2021 - отличный шанс для молодых и талантливых модельеров, чтобы проявить себя, познакомить жюри и зрителей со своими проектами. Форум открывает массу возможностей, с его подиумной площадки можно попасть в индустрию профессиональной моды, - пояснили организаторы.
Заявки для участия просят присылать до 20 июня на электронную почту mgritsok@mail.ru.
Фото: pixabay.com
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Начинающих и профессиональных дизайнеров соберет областной конкурс Fashion Art в Гомеле
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