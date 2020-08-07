Начатый в «СБ. Беларусь сегодня» проект шагнет в каждую школу страны

В сентябре в каждом учреждении образования будут наглядные плакаты, изготовленные на основе проекта «Гордость ЗА Беларусь», реализуемого с января 2020 года на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня». Об этом заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сегодня на презентации в столичном Доме книги «Светоч».

Заместитель министра подчеркнул:

– Проект «Гордость ЗА Беларусь» как ничто другое концентрированно в цифрах и фактах, отражает мысль, в свое время сказанную Главой государства: благодаря нашим делам нам будет не стыдно смотреть в глаза потомкам. И будет что им оставить – хороший задел для дальнейшего развития нашей страны. Наблюдая, как совместный проект Аналитического центра EcooM, газеты «СБ. Беларусь сегодня» и различных ведомств подает достижения суверенной Беларуси, Министерство образования не могло не заинтересоваться им и не использовать его для нашего подрастающего поколения.

Александр Кадлубай пояснил, что на основе этого проекта подготовлены плакаты, ориентированные на учащихся учреждений общего и среднего, профессионально-технического и средне-специального образования:

– Кроме того, это пособие предназначено для педагогического персонала, который, пользуясь фактами, изложенными в проекте, достижениями Беларуси и наглядно демонстрируя их, сможет уже сегодня на уроках гуманитарного цикла – истории, обществоведения, допризывной подготовки – и в широком блоке каждодневной воспитательной работы с подрастающим поколением доносить ему неискаженные факты. Говорить, что мы белорусы с расправленными плечами, нам есть чем гордиться. Уверен, что в сентябре в каждом учреждении образования будут эти издания.

Этот уникальный проект был организован совместными усилиями «СБ. Беларусь сегодня», Аналитического центра EcooM, Министерства информации и Министерства образования. Стартовав на газетных страницах в январе, летом он шагнул на улицы белорусских городов, а вскоре станет и отдельной книгой. Сегодня к этому проекту присоединилась Президентская библиотека.