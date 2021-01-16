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Начата разработка iPhone со складным экраном

Apple начала работу над новым Iphone со складным экраном. Об этом пишет Lenta.ru.

Фото: pixabay.com

Планируется выпустить гаджет – конкурент аналогичному смартфону от Samsung. В компании сообщают, что уже готов прототип складных экранов – они и будут использоваться для внутреннего тестирования. 

Но пока в американской компании не утвердили планы по выпуску новых моделей с подобным форм-фактором. В планах также выпуск более компактного гаджета, размер экрана которого при развороте был бы равен 6,7-дюймовому дисплею iPhone 12 Pro Max. 

Таким образом, выпуск такой новинки может стать для Apple серьезным шагом. Но не исключается, что люди получат продукт только спустя несколько лет. Сейчас в Apple работают над iPhone и iPad следующего поколения, которые презентуют в конце 2021-го. 

Стало также известно, что в этом году корпорация решила впервые с 2021 года видоизменить дизайн своих компьютеров iMac. До конца 2021 года, возможно, выпустят две версии iMac под кодовым названием J456 и J457: они придут на смену нынешним 21,5-дюймовым и 27-дюймовым моделям. 
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