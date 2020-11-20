Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика

Спросил, за кого голосовал. Ответ не устроил, стал избивать. Помните, интернет облетело дикое видео, снятое 26 сентября в сквере на улице Сердича в Минске, на котором какой-то пьяный бугай бьет пожилого человека? Бил крепко, руками и ногами, в том числе в голову. Агрессора – минчанина Александра Яцевича нашли. Теперь его судят за хулиганство с применением насилия. Жертве 71 год.
Процесс проходит в суде Фрунзенского района.
В тот вечер пожилому человеку повезло лишь в том, что преступление увидели прохожие и не дали фигуранту избить старика до смерти. Другие очевидцы, а теперь свидетели по делу, успели снять случившееся на видео. Протрезвев, объяснить свои действия нападавший не смог.
Теперь уверяет, что просто был сильно пьян:
– Тогда выпил две бутылки водки. Я не могу объяснить. Я был сильно пьяный. Полностью вину признаю. Сожалею. Извиняюсь. В пьяном угаре...
Когда судья спросила у потерпевшего, есть ли у того ходатайства, Степан Яковлевич только и сказал:
– Отправьте его куда-нибудь. Пусть идет хоть дороги строить, хоть какое-то применение... Пусть приносит пользу государству... Знаете, я в мореходке учился. В Беларуси в энергетике всю жизнь проработал. И никогда у меня такого не было...
Потом добавил, что пьяный человек мог его и убить:
– Дай бог здоровья женщине, парню, которые это все остановили... Мне и так уже месяцев шесть осталось.
В тот сентябрьский день Степан Яковлевич гулял в сквере, хотел пойти к магазину, как вдруг к нему подскочил неизвестный:
– А потом этот, вороном, ко мне. Мол, "что ты, недоволен?" Ну и пошло, про Лукашенко... Не понравилось, что я за Президента голосовал. Оскорблял меня. Потом мужчина ударил меня в лицо. Свалил на землю. Бил руками, потом ногами. Было больно, удары сильные. Если бы не остановили...
Яцевич уверяет, что ничего не помнит. Мол, помнит только, как пошел на работу, а потом как проснулся утром дома.
События, которые сейчас разбирает суд, дескать, словно исчезли из памяти. Тогда обвиняемому напомнили, зачитав его прежние показания. Согласен с ними? Согласен. Память, видимо, постепенно возвращалась.
Когда буйного гражданина задержали, его не только допросили, но и показали ту самую видеозапись из сквера, на которой было запечатлено избиение пенсионера. Узнал себя на видео фигурант? Узнал.
Вот что рассказала суду свидетель:
– Я видела, как мужчина подходил к прохожим, агрессивно выражался, резко жестикулировал. Приставал и к женщине с коляской... Судя по его походке, он был пьян. Потом подошел к потерпевшему. Наносил удары, тот пытался от них закрываться. Дедушка падал. Нападавшего пытался остановить другой прохожий. В итоге у него это получилось.
Яцевич, как оказалось, не первый раз распускает руки на пьяную голову. Он ранее был обвиняемым по аналогичному уголовному делу. Было? Было, говорит, лет 7–8 назад:
– Пьяные были, подрались. Я ударил. Потом мы примирились, я возместил иск деньгами.
(Дополняется)
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Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ