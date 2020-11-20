Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика

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Процесс проходит в суде Фрунзенского района.В тот вечер пожилому человеку повезло лишь в том, что преступление увидели прохожие и не дали фигуранту избить старика до смерти. Другие очевидцы, а теперь свидетели по делу, успели снять случившееся на видео. Протрезвев, объяснить свои действия нападавший не смог.Теперь уверяет, что просто был сильно пьян:Когда судья спросила у потерпевшего, есть ли у того ходатайства, Степан Яковлевич только и сказал:Потом добавил, что пьяный человек мог его и убить:В тот сентябрьский день Степан Яковлевич гулял в сквере, хотел пойти к магазину, как вдруг к нему подскочил неизвестный:Яцевич уверяет, что ничего не помнит. Мол, помнит только, как пошел на работу, а потом как проснулся утром дома.События, которые сейчас разбирает суд, дескать, словно исчезли из памяти. Тогда обвиняемому напомнили, зачитав его прежние показания. Согласен с ними? Согласен. Память, видимо, постепенно возвращалась.Когда буйного гражданина задержали, его не только допросили, но и показали ту самую видеозапись из сквера, на которой было запечатлено избиение пенсионера. Узнал себя на видео фигурант? Узнал.Вот что рассказала суду свидетель:Яцевич, как оказалось, не первый раз распускает руки на пьяную голову. Он ранее был обвиняемым по аналогичному уголовному делу. Было? Было, говорит, лет 7–8 назад:(Дополняется)