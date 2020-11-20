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  2. Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика

Начался суд над «змагаром», жестоко избившим старика

Спросил, за кого голосовал. Ответ не устроил, стал избивать. Помните, интернет облетело дикое видео, снятое 26 сентября в сквере на улице Сердича в Минске, на котором какой-то пьяный бугай бьет пожилого человека? Бил крепко, руками и ногами, в том числе в голову. Агрессора – минчанина Александра Яцевича  нашли. Теперь его судят за хулиганство с применением насилия. Жертве 71 год.


Процесс проходит в суде Фрунзенского района. 

В тот вечер пожилому человеку повезло лишь в том, что преступление увидели прохожие и не дали фигуранту избить старика до смерти. Другие очевидцы, а теперь свидетели по делу, успели снять случившееся на видео. Протрезвев, объяснить свои действия нападавший не смог. 

Теперь уверяет, что просто был сильно пьян:
– Тогда выпил две бутылки водки. Я не могу объяснить. Я был сильно пьяный. Полностью вину признаю. Сожалею. Извиняюсь. В пьяном угаре...


Когда судья спросила у потерпевшего, есть ли у того ходатайства, Степан Яковлевич только и сказал:
   – Отправьте его куда-нибудь. Пусть идет хоть дороги строить, хоть какое-то применение... Пусть приносит пользу государству... Знаете, я в мореходке учился. В Беларуси в энергетике всю жизнь проработал. И никогда у меня такого не было...

Потом добавил, что пьяный человек мог его и убить: 
– Дай бог здоровья женщине, парню, которые это все остановили... Мне и так уже месяцев шесть осталось.


В тот сентябрьский день Степан Яковлевич гулял в сквере, хотел пойти к магазину, как вдруг к нему подскочил неизвестный:
   – А потом этот, вороном, ко мне. Мол, "что ты, недоволен?" Ну и пошло, про Лукашенко... Не понравилось, что я за Президента голосовал. Оскорблял меня. Потом мужчина ударил меня в лицо. Свалил на землю. Бил руками, потом ногами. Было больно, удары сильные. Если бы не остановили...

Яцевич уверяет, что ничего не помнит. Мол, помнит только, как пошел на работу, а потом как проснулся утром дома.
События, которые сейчас разбирает суд, дескать, словно исчезли из памяти. Тогда обвиняемому напомнили, зачитав его прежние показания. Согласен с ними? Согласен. Память, видимо, постепенно возвращалась.


Когда буйного гражданина задержали, его не только допросили, но и показали ту самую видеозапись из сквера, на которой было запечатлено избиение пенсионера. Узнал себя на видео фигурант? Узнал.

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Вот что рассказала суду свидетель:
– Я видела, как мужчина подходил к прохожим, агрессивно выражался, резко жестикулировал. Приставал и к женщине с коляской... Судя по его походке, он был пьян. Потом подошел к потерпевшему. Наносил удары, тот пытался от них закрываться. Дедушка падал. Нападавшего пытался остановить другой прохожий. В итоге у него это получилось.

Яцевич, как оказалось, не первый раз распускает руки на пьяную голову. Он ранее был обвиняемым по аналогичному уголовному делу. Было? Было, говорит, лет 7–8 назад:
– Пьяные были, подрались. Я ударил. Потом мы примирились, я возместил иск деньгами.
   (Дополняется)

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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