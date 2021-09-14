Начался прием заявок на XIX Республиканский туристический конкурс «Познай Беларусь»

Минспорта туризма и Национальное агентство по туризму объявили о старте Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь». Пройдет он в 19-й раз.





Выберут самого активного путешественника по стране в номинации «Я познаю Беларусь» – старт в ней, к слову, объявили ранее, чтобы у людей было больше времени для поездок. Названия других озвучили сейчас. К слову, не обошлось без новинок и трансформаций.

Традиционно определят экскурсовода и туркомпанию года, санаторий года. В номинации «Средство размещения года» запланировано несколько подноминаций: «Объекты размещения высокой ценовой категории и/или категории 4-5 звезд», «Объекты размещения средней и низкой ценовой категории и/или категории 3 звезды включительно», «Загородный комплекс года». В номинации «Агроэкоусадьба года» определят лучший агротуристический кластер, самую этнокультурную усадьбу, оценят инновационный подход. Есть номинация и для СМИ – онлайн, региональных и республиканских печатных СМИ, а также теле- и радио-СМИ, блогов о туризме. В номинации «Музей года» выберут лучшие республиканские и областные, включая минские городские, районные и городские музеи, а также частные музейные инициативы». Среди других номинаций значатся новички – «Проект экологического туризма года», «Объект промышленного туризма года», «Мероприятие событийного туризма года». В номинации «Виртуальный проект года» посоревнуются разработчики и авторы мобильных приложений, виртуальных туров и турсайтов. В номинации «Мой родны кут» выберут лучшее литературное произведение, живописный шедевр и снимок.

Заявки на конкурс принимаются до 5 ноября. Традиционно имена победителей назовут в декабре.

Среди задач конкурса – стимулирование конкурентоспособности рынка туруслуг Беларуси, поощрение за вклад в развитие туриндустрии, привлечение внимания к туристическим брендам, создание положительного образа страны, привлекательной для туристов, экскурсантов. А также – привлечение населения к активным формам отдыха, пропаганда здорового образа жизни, популяризация исторических достопримечательностей, культурного и природного наследия Беларуси, повышение престижа профессий, занятых в сфере, стимулирование использования современных технологий в туризме.

Ранее директор Национального агентства по туризму Павел Сапотько в беседе с журналистом sb.by отметил, что все предпосылки для активного участия в конкурсе есть:

– Разработаны новые экскурсионные маршруты, введены в туристический оборот ранее находившиеся «за бортом» объекты историко-культурного наследия, созданы новые и обновлены существующие музейные экспозиции, освоены возможности экологического и промышленного туризма. Агроэкоусадьбы инициировали интерактивные программы. Активно развивается событийный туризм благодаря яркой палитре международных, республиканских и региональных фестивалей, программам исторической реконструкции. Для продвижения турпотенциала активно задействуются возможности сети Интернет, полноценные информпроекты реализуются в СМИ. Граждане это видят и все активнее открывают для себя Беларусь.

Напомним, в прошлом году на конкурс было подано рекордные 1103 заявки в 10 номинациях. Самой популярной номинацией оказалась «Рассказ о малой родине»: стать победителем захотели почти 400 человек. 209 человек соревновались за звание самого активного путешественника, а на звание авторов лучшего снимка претендовало 312 человек.

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