Началось заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Что обсуждают с участием Лукашенко и Путина?

Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принимает участие в заседании ВГС, которое проходит в формате видеоконференции. В мероприятии также участвуют Президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министры, руководители палат парламентов двух стран, государственный секретарь Союзного государства, приглашенные.
В повестке дня – шесть вопросов. Главный из них – Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы. В развитие этих направлений разработан пакет из 28 союзных программ, которые 10 сентября были одобрены на заседании союзного Совмина. Они станут практической основой для углубления интеграции. Эти программы определяют траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности: промышленность, энергетика, транспорт, финансы, агропромышленный комплекс. Предусматривается также сближение подходов в области макроэкономики, налогового и таможенного регулирования.
На Высшем Госсовете обсудят итоги торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Российской Федерации за 2020 год и январь –июнь 2021 года. Планируется утвердить новую Военную доктрину Союзного государства, Концепцию миграционной политики. В повестке дня и вопрос о присуждении премии Союзного государства в области науки и техники.
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