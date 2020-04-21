Началось зарыбление самых популярных рыбацких водоемов: пополнение в Чигиринском водохранилище

Белорусской общество охотников и рыболовов продолжает восстановление рыбных ресурсов в угодьях и уже провело зарыбление Чигиринского водохранилища.

— Проведено зарыбление Чигиринского водохранилища в Могилевской области карпом и белым амуром, — проинформировали в РГОО «БООР». — Вселено 300 кг белого амура — около 2000 экземпляров, и 2700 кг карпа — около 14 000 экземпляров. Зарыбление осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей — членов общества.

Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов, создано в 1960 году. Его площадь составляет 21,1 кв. км, максимальная глубина — 8,1 м. С помощью его вод работает Чигиринская ГЭС. Основной улов — щуки, караси, окуни, подлещики, густерки, плотва.

Ранее Белорусское общество охотников и рыболовов сообщало, что в ноябре — январе на местах руководителями районных структур РГОО «БООР», а также в социальных сетях был проведен опрос рыболовной общественности по выявлению наиболее социально-значимых водоемов страны для осуществления любительского рыболовства.

— На основании опроса был составлен перечень, в который вошло более 50 наиболее популярных водоемов и водотоков страны, — отметили в организации. — В марте на заседании совета по развитию любительского и спортивного рыболовства РГОО «БООР» были обсуждены все предложенные объекты и определен перечень водоемов для зарыбления в 2020 году. Чигиринское водохранилище вошло в этот список. Прежде чем начинать зарыбление, разрабатываются биологические обоснования, которые проходят государственную экологическую экспертизу.

Кроме того, на заседании было принято решение о более плотном сотрудничестве с РУП «Институт рыбного хозяйства» относительно производства и выращивания на заказ судака, сига, ряпушки, сома, щуки, линя, язя. Одновременно предложено рассмотреть вопрос о возобновлении работы по созданию искусственных нерестилищ для ценных видов рыб на Заславском водохранилище, а также проработать вопрос по подбору других водоемов для создания искусственных нерестилищ.

В 2019 году РГОО «БООР» за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей, провело зарыбление 16 социально-значимых водоемов страны. Вселено свыше 40 тонн, или более 150 тысяч экземпляров различных видов рыб (щука, сом, карп, карась, линь, белый амур, толстолобик), а также 285 тысяч личинок сома и щуки. Основной объем зарыбления пришелся на представителей отряда карпообразных — 60%.