Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Началось совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России

Началось совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России

С 23 по 27 августа 2021 г. на полигоне Обуз-Лесновский, учебном центре «Лесище» на участке местности (аэродромный участок дороги трассы Минск-Могилев Минской области), а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

Данное мероприятие включает в себя два этапа и проходит под руководством заместителя Министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных Сил и заместителя Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил.

Главной целью учения является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучки, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021».

На учении военнослужащими двух государств спланировано отработать весь спектр задач тылового и технического (материально-технического) обеспечения по вопросам технического прикрытия объектов на военно-автомобильных дорогах и железнодорожных направлениях, организация дорожно-комендантской службы на маршрутах движения, инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения посадки летательных аппаратов на аэродромный участок дороги и их повторного вылета, оборудования участков загрузки боеприпасов на автотранспорт с использованием средств механизации погрузочных работ, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания и функционирования полевого магистрального трубопровода, участков массовой заправки техники, а также выпечки и выдачи хлеба и другие.

В ходе учения предусматривается исследование особенностей организации материально-технического (тылового и технического) обеспечения в условиях подготовки и ведения военных действий военнослужащими двух стран.

От белорусской стороны и учении задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации тылового, технического (материально-технического) обеспечения, а также воинские части и подразделения из состава региональной группировки войск (сил) вооруженных сил Беларуси и России для создания реальной обстановки и отработки практических действий.

Всего в практических действиях будет задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.

Минобороны РБ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы