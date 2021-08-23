Началось совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил Беларуси и России

Данное мероприятие включает в себя два этапа и проходит под руководством заместителя Министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных Сил и заместителя Министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных Сил.Главной целью учения является проверка готовности и способности органов военного управления, сил средств технического и тылового (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучки, а также подготовка к совместному стратегическому учению «Запад-2021».На учении военнослужащими двух государств спланировано отработать весь спектр задач тылового и технического (материально-технического) обеспечения по вопросам технического прикрытия объектов на военно-автомобильных дорогах и железнодорожных направлениях, организация дорожно-комендантской службы на маршрутах движения, инженерно-аэродромного и аэродромно-технического обеспечения посадки летательных аппаратов на аэродромный участок дороги и их повторного вылета, оборудования участков загрузки боеприпасов на автотранспорт с использованием средств механизации погрузочных работ, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания и функционирования полевого магистрального трубопровода, участков массовой заправки техники, а также выпечки и выдачи хлеба и другие.В ходе учения предусматривается исследование особенностей организации материально-технического (тылового и технического) обеспечения в условиях подготовки и ведения военных действий военнослужащими двух стран.От белорусской стороны и учении задействованы органы военного управления, соединения, воинские части и организации тылового, технического (материально-технического) обеспечения, а также воинские части и подразделения из состава региональной группировки войск (сил) вооруженных сил Беларуси и России для создания реальной обстановки и отработки практических действий.Всего в практических действиях будет задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.