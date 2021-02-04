Началось предварительное судебное заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка

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Видео: Людмила Гладкая

***Такие соглашения были заключены с Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном и Кобяком. Теперь судья в присутствии адвокатов должен выяснить, добровольное ли это решение фигурантов.Что такое досудебное соглашение и для чего оно нужно? Его заключают стороны обвинения и защиты. Обвиняемые рассказывают о соучастниках, их роли в совершении преступления, помогают изобличить преступников, сообщают о фактах, о которых следствию не было известно. Это учитывается прокуратурой и судом при вынесении приговора. Прокурор также подтверждает, выполнили фигуранты свои обязательства в помощи следствию либо нет, уплатили ли доход, полученный незаконно.Напомню, в деле речь идет о крупных взятках. Основной фигурант – бывший наемный банковский работник Виктор Бабарико. Как мы рассказывали ранее, топ‑менеджеры банка вместе с Бабарико по‑хозяйски распоряжались деньгами акционеров, выдавая «своим» коммерсантам выгодные кредиты. За это те делились частью прибыли. Именно эта схема годами проворачивалась в одном из крупнейших кредитно‑финансовых учреждений страны.В уголовном деле восемь фигурантов. Бывшему председателю правления банка предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Замы Бабарико Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.Также сегодня будет назначена дата начала судебного процесса по делу. Однако немалый интерес к нему отмечается уже сегодня, желающих поприсутствовать даже на предварительном заседании много. Именно поэтому оно проходит в самом большом зале судов Минска – Московского района. Но и он не смог вместить всех желающих, поскольку в связи с эпидситуацией количество мест в зале ограничено. Преимущество – у защитников, аккредитованных журналистов, родственников.Тут некоторые "коллеги" сильно переживают, что их в зал не пустили. Во-первых, есть такая штука для журналистов, как аккредитация. Кто хотел, тот ВЧЕРА мог аккредитоваться. Во-вторых, количество мест в связи с эпидситуацией ограничено. Зал вместил столько, сколько смог. Здесь представители стороны защиты, родственники, друзья обвиняемых, около 20 журналистов. А попытка отдельных пошуметь вполне предсказуема. Лично я ей не удивлена.На предварительное заседание пришел политолог Юрий Воскресенский.