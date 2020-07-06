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  2. Начало периода регистрации кандидатов в президенты, встреча на Кургане Дружбы и лидерство «Шахтера». Главное за воскресенье

Начало периода регистрации кандидатов в президенты, встреча на Кургане Дружбы и лидерство «Шахтера». Главное за воскресенье

Главные новости прошедшего дня — в обзоре sb.by.

Регистрация кандидатов в президенты проходит в Беларуси с 5 по 14 июля включительно. Ранее сообщалось, что документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Влияние Беларуси в международных организациях системы ООН больше масштабов самой страны. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о ситуации на рынке труда в Беларуси. Так, по ее словам, крупный и средний бизнес не применял активно такую меру, как массовое увольнение людей. Кроме того, министр проинформировала, какие меры приняло государство для поддержки граждан на фоне пандемии коронавируса.

Специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань рассказала о последствиях санкций в условиях пандемии. По ее словам, они негативно влияют на экономическую ситуацию в разных странах, приводят к безработице, а также недостатку средств для обеспечения достаточного функционирования медицинской инфраструктуры.

Задача правительственного штаба — открыть как можно больше рынков экспортерам белорусской продукции. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Александр Субботин, комментируя вопрос о диверсификации поставок. Кроме того, вице-премьер заверил, что Беларусь обеспечит продовольственную безопасность страны с запасом, а также отметил, что к каждому убыточному хозяйству должен быть индивидуальный подход.

Машиностроение Беларуси — это серьезные научные заделы на будущее. Такое мнение выразил заместитель начальника управления НТУ Минпрома Сергей Кабишов.

Несмотря на то что будет введена в эксплуатацию Белорусская атомная электростанция, интерес к производству и выработке зеленой электроэнергии все равно остается высоким. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Юрий Митьковец.

В Жабинковском районе красочными "Зажынкамі" начали жатву. Прежде чем комбайны в ОАО "Вознесенский" отправились в загонку, первые колосья, по народной традиции,  с песней сжали жнеи. Затем настал черед тяжелой техники, которая в первую очередь стала убирать озимый ячмень.

В Беларуси  на 5 июля выздоровел и выписан 50 871 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Положительный тест на COVID-19 был зафиксирован у 63 554 человек.

Традиционная, уже 61-я встреча в честь ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения Беларуси, России и Латвии на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе,состоялась в воскресенье. Так как границы из-за пандемии коронавируса закрыты, она прошла в сокращенном формате.

Запреты и ограничения на посещение лесов введены в шести районах страны. Посещать лесные массивы нельзя только в Ветковском районе Гомельской области. 

Спорт

В чемпионате Беларуси по футболу прошли три матча 16-го тура. «Минск» и «Белшина» разошлись миром (2:2), «Рух» переиграл минское «Динамо» (1:0), а «Шахтер» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1) и вышел в лидеры Высшей лиги.


Происшествия в мире

В Индии минимум 23 жителя северного штата Уттар-Прадеш стали жертвами ударов молний за последние сутки, еще 29 пострадали.

Свыше 30 человек стали жертвами разлива рек и оползней, спровоцированных сильными ливневыми дождями на юго-западе Японии. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Минимум семь человек стали жертвами взрыва на фабрике в индийском штате Уттар-Прадеш. Еще четверо были ранены.

Три человека стали жертвами обрушения перекрытий строящегося здания в Зуевке Кировской области России. Еще один пострадал.

На детской площадке в лондонском Ислингтоне случилась стрельба. Как рассказали свидетели, неизвестный устроил стрельбу, проезжая мимо на мопеде. В результате инцидента погибла девушка.

Два человека стали жертвами стрельбы, которая случилась утром в воскресенье в одном из ночных клубов американского штата Южная Каролина. Еще минимум восемь были ранены. Еще один инцидент со стрельбой произошел в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс). Жертвами нападения стали четыре человека, еще четверо были ранены.

Что еще почитать

Американская телекоммуникационная компания Frontier Communications организовала исследование в 100 странах мира и определила, какие фильмы 1990-х входят в наиболее популярные запросы в поисковиках. Чаще всего пользователи искали «Форрест Гамп» (1992).

Рэпер Канье Уэст решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Об этом он сообщил в своем профиле в Twitter.

Пищевой технолог из Испании Марио Санчес и директор SAIA по безопасности пищевых продуктов Луис Риера рассказали, какие ошибки при приготовлении яиц могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Врач-невролог, доктор медицинских наук Ринат Богданов назвал причины появления мигрени. По его словам, мигрень могут вызвать запахи духов, чувство голода, продукты с содержанием тирамина: сыр, копчености, шоколад.

Француженка после трех месяцев отсутствия дома нашла на кухне мутанта со щупальцами. Оказалось, что это проросший картофель.

По-настоящему летняя погода сохранится в Беларуси. В понедельник синоптики прогнозируют до +30°С.

Хорошего дня!

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