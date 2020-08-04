Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни. Об этом sb.by сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.
– Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП «Белорусская атомная электростанция» подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива.
Как отметила Ольга Козлович, физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющие сборки.
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Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни
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