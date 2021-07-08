Об этом сегодня на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, прошедшей во Дворце Независимости, заявил журналистам начальник Витебской таможни Павел Лобачев, которому Президент присвоил персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
Фото: БЕЛТА
Павел Лобачев подчеркнул: для него этот день очень торжественный и ответственный.
–Естественно, переживаю. Но переживают все, когда получают такое высокое звание, тем более из рук Главы государства. Это оценка работы всего моего коллектива, который показал серьезные результаты, в том числе по защите экономических интересов Республики Беларусь.
Говоря об особенностях работы Витебской таможни, Павел Лобачев отметил, что службу она несет на границе с двумя государствами – Литвой и Латвией.
–Не надо забывать, что и административная граница с Российской Федерацией также находится в зоне ответственности Витебской таможни. Что касается достижений за последнее время, хотелось бы отметить, что наше государство очень много вкладывает в инфраструктуру пограничных пунктов пропуска именно для того, чтобы была обеспечена безопасность транзита.
Отдельно начальник Витебской таможни коснулся темы борьбы с наркотрафиком:
– За последние пять лет из незаконного оборота Витебской таможней было изъято более полутора тонн наркотических средств, которые в основном перемещались с территории Европейского союза, что говорит о том, что Евросоюз больше внимания уделяет своей безопасности, чем исполнению международных договоренностей в плане обеспечения безопасности общего мира и безопасности населения всего земного шара.
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Начальник Витебской таможни: Евросоюз больше внимания уделяет своей безопасности, чем исполнению международных договоренностей
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