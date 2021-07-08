Начальник Витебской таможни: Евросоюз больше внимания уделяет своей безопасности, чем исполнению международных договоренностей

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Павел Лобачев подчеркнул: для него этот день очень торжественный и ответственный.Говоря об особенностях работы Витебской таможни, Павел Лобачев отметил, что службу она несет на границе с двумя государствами – Литвой и Латвией.Отдельно начальник Витебской таможни коснулся темы борьбы с наркотрафиком: