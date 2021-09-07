Начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры прокомментировала приговор Колесниковой и Знаку

Начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» прокомментировала вынесенный накануне Минским областным судом приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку, которые были приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
– Знак и Колесникова были привлечены к ответственности по трем достаточно тяжким уголовным статьям – это заговор с целью захвата власти, публичные призывы к захвату власти, смене ее неконституционным путем и создание и руководство экстремистским формированием, – отметила гость студии. – При этом они обращались к иностранным государствам, иностранным международным организациям и действовали с учетом новых технологий в информационном пространстве, используя средства массовой информации и интернет – то есть современные технологии. Фактически свою преступную деятельность они начали еще в июле прошлого года, применяя методички, которые были отработаны в других странах, и адаптируя белорусское гражданское общество к протестной ситуации. Мы все прекрасно помним, как аккумулировалось протестное движение, как в августе был собран так называемый координационный совет, который представил себя в качестве легитимной власти, как объявили своего победителя выборов. Они развязывали вражду и ненависть в белорусском гражданском обществе. Но мы выстояли. И приговор законен, на наш взгляд. Так или иначе, он еще в законную силу не вступил. Генпрокуратура ознакомится с приговором и оценит, есть ли основания к принесению апелляционного протеста.
Кроме того, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры заявила, что Мария Колесникова и Максим Знак должны были понимать последствия своих действий. «Они изначально знали, на что идут. Это не просто так. На территории Беларуси давно не было войн. А это та же самая война, только в новых условиях. Цифровизация общества. Мы все переходим в виртуальное пространство. И нами теперь пытаются завладеть не оружием, а словом», – резюмировала Анжелика Курчак.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.