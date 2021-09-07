Начальник управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры прокомментировала приговор Колесниковой и Знаку

, – отметила гость студии.Кроме того, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры заявила, что Мария Колесникова и Максим Знак должны были понимать последствия своих действий., – резюмировала Анжелика Курчак.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.