Начальник управления территориальной обороны о своем генеральском звании: всем приятно, когда их оценивают по достоинству, я не исключение

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Андрей Матиевич рассказал о том, что 6 июля начался первый этап комплексной проверки территориальной обороны Гродненской области.Отдельно Андрей Матиевич высказался о привлечении военнообязанных. По его словам, это люди 35–50 лет, которые четко понимают, насколько нужное и важное направление территориальная оборона:Генеральское звание, подчеркнул Андрей Матиевич, это не только ответственность. Это результат работы всего коллектива.