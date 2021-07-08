Начальник управления территориальной обороны о своем генеральском звании: всем приятно, когда их оценивают по достоинству, я не исключение

Об этом на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, прошедшей во Дворце Независимости, заявил журналистам начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Андрей Матиевич, которому Глава государства сегодня вручил генеральские погоны:
Фото: БЕЛТА
– О важности территориальной обороны можно судить по состоявшемуся совещанию под руководством Главы государства, которое прошло 16 июня в Шклове. Там были четко обозначены основные направления нашего дальнейшего развития. Главное из них – необходимо больше практики при формировании территориальных войск. Планы у нас наработаны. Но планы это одно, а практика – совсем другое.
Андрей Матиевич рассказал о том, что 6 июля начался первый этап комплексной проверки территориальной обороны Гродненской области.
–В Мостах формируется штаб района и батальон. До этого мы провели командно-штабное учение с силами территориальной обороны Брестской области. Все указания, которые дал Глава государства, мы реализуем на практике. Только практика дает ту пищу для размышлений, которую в дальнейшем можно встроить и усовершенствовать в нашу систему территориальной обороны. Эффект заметен. Главное, чего мы добились, – это отношения руководителей местных органов власти. Они сейчас понимают, что это важное направление и его необходимо развивать. Но чтобы убедить руководителей, разработать планы, потребовалось время. Каждая система требует настройки. Однако сейчас мы работаем, четко представляя, куда идти и что делать.
Отдельно Андрей Матиевич высказался о привлечении военнообязанных. По его словам, это люди 35–50 лет, которые четко понимают, насколько нужное и важное направление территориальная оборона:
–Маленький пример. Когда мы привлекали военнообязанных для противодействия подразделениям Вооруженных Сил в Поставском районе, у последних было очень много проблем, так как работали против них местные, которые досконально знают свой район. Они поставили фотоловушки, зарядили лесников, участковых, привлекли бабушек-дедушек…
Генеральское звание, подчеркнул Андрей Матиевич, это не только ответственность. Это результат работы всего коллектива.
–Всем приятно, когда их оценивают по достоинству. Я не исключение. Будем работать дальше.
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Начальник управления территориальной обороны о своем генеральском звании: всем приятно, когда их оценивают по достоинству, я не исключение
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