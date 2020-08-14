Начальник смены каталитического производства бензина ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» Матвей Столяров считает, что стравливание участников протестных акций и милиции выгодно некой третьей стороне:
– То, что происходит сегодня, заставляет о многом задуматься. В том числе о воспитании молодого поколения. На мой взгляд, сейчас нужно со школы преподавать азы психологии и социологии, рассказывать о том, как работают механизмы управления людьми. Теми, кто знает это, будет нельзя манипулировать. Обсуждая последние события с коллегами, пришли к выводу, что при возникновении конфликта во время уличных акций не обошлось без провокаций. Устраиваются они так, чтобы максимально стравить обе стороны. И обозлить протестующих, и вынудить милицию на применение грубой силы. Что, конечно же, не может служить оправданием чрезмерной жестокости и превышения полномочий. А цель всего этого – разобщить страну. Никто из нас, конечно, такого сценария не желает. Мы все хотим мирно жить и работать.
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Начальник смены ОАО «Мозырский НПЗ»: нельзя допустить разобщения страны
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