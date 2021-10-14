Начальник Объединенного штаба ОДКБ рассказал о задачах оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2021"

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров во время брифинга 14 октября рассказал о задачах оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2021". Об этом сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
С 2017 года весь комплекс совместных учений под эгидой ОДКБ проводится в форме оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. При этом в рамках единой оперативно-стратегической задачи в одном или нескольких регионах задействуются все элементы системы коллективной безопасности ОДКБ.
– Планируя совместную подготовку на 2021 год, мы определили ряд задач по повышению слаженности органов управления и подразделений, входящих в состав войск (Коллективных сил) ОДКБ, совершенствованию системы управления войсками (Коллективными силами) и достижению оперативной совместимости сил и средств системы коллективной безопасности организации, – обратил внимание Анатолий Сидоров.
Отмечается, что в рамках совместных мероприятий продолжается освоение задач, связанных с противодействием угрозам государствам – членам ОДКБ, исходящим от международных террористических и экстремистских организаций. Для их решения определен комплекс совместных учений и тренировок, распределенных по регионам коллективной безопасности.
В маневрах примут участие по меньшей мере 5 тыс. человек, примерно 700 единиц вооружения и военной специальной техники, включая бронемашины, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
На территории Республики Таджикистан состоятся три учения: специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2021», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».