Начальник Объединенного штаба ОДКБ рассказал о задачах оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2021"

С 2017 года весь комплекс совместных учений под эгидой ОДКБ проводится в форме оперативно-стратегического учения "Боевое братство", которое является высшей формой совместной подготовки в формате организации. При этом в рамках единой оперативно-стратегической задачи в одном или нескольких регионах задействуются все элементы системы коллективной безопасности ОДКБ.обратил внимание Анатолий Сидоров.Отмечается, что в рамках совместных мероприятий продолжается освоение задач, связанных с противодействием угрозам государствам – членам ОДКБ, исходящим от международных террористических и экстремистских организаций. Для их решения определен комплекс совместных учений и тренировок, распределенных по регионам коллективной безопасности.В маневрах примут участие по меньшей мере 5 тыс. человек, примерно 700 единиц вооружения и военной специальной техники, включая бронемашины, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.На территории Республики Таджикистан состоятся три учения: специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2021», специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2021» и совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021».