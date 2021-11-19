Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД Могилева провел онлайн-встречу со школьниками

Для учащихся средней школы № 46 Могилева начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД города майор милиции Анатолий Козлов провел онлайн-беседу. Речь шла о предупреждении преступлений и правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, обсуждалось множество других актуальных вопросов. Об этом рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Сотрудника милиции внимательно слушали 282 школьника, его выступление транслировалось в учебные кабинеты 7–11 классов. Лектор осветил вопросы, связанные с половой неприкосновенностью несовершеннолетних, также напомнил об ответственности за употребление и незаконный оборот наркотиков.

Анатолий Сергеевич отметил, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних являются общественно опасным явлением. Подобные преступления оказывают развращающее влияние на несовершеннолетних, что угрожает их правильному физическому, умственному и нравственному развитию и воспитанию.

Проблема употребления и распространения наркотиков также на протяжении длительного времени не теряет актуальности в молодежной среде.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних говорил и о разных видах киберпреступлений, привел примеры из своей практики, попросил ребят быть бдительными и осторожными в интернете.

Также во время онлайн-лекции Анатолий Козлов провел со старшеклассниками профориентационную работу, рассказал о порядке поступления в учреждения образования МВД.

Школьники слушали с интересом, подобный формат общения им очень понравился. К тому же полученная информация поможет ребятам жить, не нарушая законов.

Фото предоставлены Ленинским РОВД г. Могилева.