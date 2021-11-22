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Начальник ГУВД Мингорисполкома поздравил столичных омоновцев

Уважаемые сотрудники отряда милиции особого назначения!

От имени руководства и личного состава ГУВД Мингорисполкома примите самые искренние поздравления с Днем образования вашего подразделения!

На протяжении многих лет сотрудники столичного ОМОНа обеспечивают охрану общественного порядка при проведении почти всех главных и политически значимых событий республиканского масштаба на территории г. Минска. При участии сотрудников этого подразделения достигнут высокий уровень безопасности на улицах г. Минска – визитной карточки Беларуси.

Почти за треть века столичный ОМОН имеет бесценный практический опыт несения службы на массовых мероприятиях, опыт задержания преступников, в том числе и вооруженных, а также опыт обеспечения силовой поддержки всему правоохранительному блоку. На сегодняшний день сотрудники отряда милиции особого назначения готовы выполнить  любую задачу в сфере борьбы с преступностью.

Слова признательности хочется высказать и ветеранам подразделения, прошедшим боевую закалку борьбы с разгулом преступности в «лихие 90-е» и передавшим опыт молодому поколению сотрудников.

Выражаю вам искреннюю благодарность за службу, желаю вам профессионального и карьерного роста, милицейской выдержки, самообладания, смелости и бодрости духа, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Мира и добра вам и вашим семьям!

С уважением, начальник ГУВД Мингорисполкома генерал -майор милиции Михаил Вячеславович Гриб

ГУВД Мингорисполкома

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