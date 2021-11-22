Начальник ГУВД Мингорисполкома поздравил столичных омоновцев

На протяжении многих лет сотрудники столичного ОМОНа обеспечивают охрану общественного порядка при проведении почти всех главных и политически значимых событий республиканского масштаба на территории г. Минска. При участии сотрудников этого подразделения достигнут высокий уровень безопасности на улицах г. Минска – визитной карточки Беларуси.Почти за треть века столичный ОМОН имеет бесценный практический опыт несения службы на массовых мероприятиях, опыт задержания преступников, в том числе и вооруженных, а также опыт обеспечения силовой поддержки всему правоохранительному блоку. На сегодняшний день сотрудники отряда милиции особого назначения готовы выполнить любую задачу в сфере борьбы с преступностью.Слова признательности хочется высказать и ветеранам подразделения, прошедшим боевую закалку борьбы с разгулом преступности в «лихие 90-е» и передавшим опыт молодому поколению сотрудников.Выражаю вам искреннюю благодарность за службу, желаю вам профессионального и карьерного роста, милицейской выдержки, самообладания, смелости и бодрости духа, крепкого здоровья и семейного благополучия.Мира и добра вам и вашим семьям!