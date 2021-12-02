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  2. Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси встретился с представителем УВКБ ООН

Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси встретился с представителем УВКБ ООН

Начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Республики Беларусь Ирина Величко сегодня провела встречу с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ ООН) Мулусеу Мамо. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации с беженцами и мигрантами, стремящимися попасть через территорию Беларуси в государства Европейского союза, включая вопросы оказания гуманитарной помощи международными организациями.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшей координации совместной работы с представительством УВКБ ООН по поиску решений в наилучших интересах беженцев и мигрантов, ожидающих реакции государств Европейского союза на их просьбы о получении доступа к механизмам международной защиты и убежища в этих странах.

Ирина Величко подтвердила необходимость сохранения наработанного канала взаимодействия с международными организациями в Беларуси по предоставлению гуманитарной помощи и выразила признательность за активную роль УВКБ ООН в этом процессе.

Фото: МИД
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