Начались продажи купеобразного кроссовера Volkswagen на базе Tiguan

Volkswagen запустил в продажу на китайском рынке купеобразный кроссовер на базе Tiguan – Tayron X.





По размерам кросс-купе сопоставим с BMW X4, длина 4626 мм – почти на 14 см больше, чем у Tiguan. При этом, как и положено купеобразному кроссоверу, Tayron X обладает более интересной внешностью, чем его собрат.





Решетка радиатора, уже привычно для последних моделей «Фольксвагена», «захватывает фары», образуя единое целое. При этом рисунок ячеек самой решетки напоминает продукцию Land Rover. А вот хромированные «усы» с противотуманками отсылают нас к Geely Atlas.





Задние фонари – с диодным X-образным рисунком.





Tayron X предлагается с турбированным двухлитровым мотором – 186 или 220 л.с., пишет motor со ссылкой на autohome. Обе модификации оснащены 7-ступенчатым «роботом» DSG.





Углы въезда и съезда 20 и 25 градусов соответственно.





В салоне – цифровая приборная панель, 9,2-дюймовая медиасистема, панорамная крыша. Управление климат-контролем сенсорное.





Переднеприводный Tayron X продается по цене от 235 800 юаней (около 33 700 долларов), полноприводная версия обойдется минимум в 274 800 юаней (39 260 долларов).



