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Начал работу страховой профсоюзный фонд для медицинских работников

— Мы приступаем к выплате материальных компенсаций тем медицинским работникам, которые находились в контакте с больными коронавирусом и сами подверглись этому заболеванию, — рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда. — Врачи и медработники выполняют свой долг, а наша святая обязанность поддержать их в данной ситуации. Страховой фонд создан при отраслевом профсоюзе здравоохранения. При этом все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют в этот фонд денежные средства. Президент поддержал данную работу.


Правила фонда определяют и исключают ненужную бюрократию. Чтобы получить денежную компенсацию, необходимо заполнить заявление профсоюзной организации медицинского учреждения с приложением листка нетрудоспособности. Компенсация будет выплачиваться в размере от 600 рублей до 5000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Что очень важно, положение фонда определяет оперативное перечисление средств без задержек и посредников. Страховые выплаты коснутся всех сотрудников медицинских учреждений. Это значит, что, к примеру, водитель скорой помощи также получит компенсацию в случае заражения коронавирусом на работе. Кроме того, выплаты получат и те сотрудники, которые заразились до начала работы фонда. Алгоритм действия для получения точно такой же: нужно написать заявление и приложить к нему лист нетрудоспособности.

— Одновременно во всех профсоюзных организациях мы создали кассы профсоюзной взаимопомощи, —добавил Михаил Орда. — Их работа прежде всего направлена на помощь членам профсоюзной организации, у которых складывается тяжелое материальное положение в связи с простоем заводов и предприятий.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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