Начал работу совет старейшин при президиуме Совета Республики

Принимая законопроекты, те или иные решения, белорусские сенаторы всегда исходят из существующих в стране реалий. Об этом председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова заявила на первом заседании совета старейшин при президиуме Совета Республики, которое прошло сегодня в Минске.
Наталья Кочанова поблагодарила членов совета старейшин за то, что они откликнулись на инициативу Совета Республики о создании такого органа и поддержали ее:
– Эта инициатива возникла не случайно. Мы понимаем и ценим людей, прошедших великолепную школу – школу парламентаризма. Сегодня есть потребность в обсуждении возникающих вопросов со знающими и компетентными людьми. Во всех вопросах жизнедеятельности страны ваши опыт и знания нам, несомненно, пригодятся. Взгляд со стороны иногда очень важен.
Председатель Совета Республики высказала надежду, что подобные встречи будут проходить на системной основе:
– Как часто – вы сами определите в своей работе. Но в любом случае я надеюсь, что наше взаимодействие будет весьма плодотворным. Ведь, принимая законопроекты, те или иные решения, мы всегда ориентируемся на то, что происходит в нашей стране. То есть исходим из существующих реалий.
А что же говорят сами старейшины?
– Нам надо вовлекать в орбиту нашей политической и экономической жизни людей, которые имеют тот или иной опыт, надо усиливать аналитическую составляющую, – уверен бывший сенатор, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики шестого созыва Сергей Рахманов. – Ситуация в мире очень сложная, она, безусловно, задевает и Беларусь. И это не только проблемы пандемии, но и глобальный кризис в целом. Пересматриваются ценности, большие сложности с либерализмом. Предстоит сложный период, и неизвестно, когда он закончится. Но потенциал у нас есть, надо лишь все самое лучшее поднять на поверхность.
Отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, Сергей Рахманов заметил:
– Думаю, тут не об ожиданиях надо говорить. Надо, чтобы каждый внес свой вклад. Не ждать, что кто-то что-то скажет, а предложить вещи, которые представляются необходимыми. И я полагаю, что как раз работа совета старейшин и будет на это направлена. Нам надо выдать на-гора продукт, который был бы реальным, реализуемым и понятным людям.
При этом член совета старейшин особо отметил необходимость усиления работы в информационном поле:
– Беларусь для многих наших оппонентов как кость в горле. Не всем нравится, что мы неплохо выходим из той кризисной ситуации, в которой оказался весь мир. Не нравится, что мы проводим в жизнь идеи социального общества. Поэтому мы должны отстаивать свой суверенитет и в информационном поле. Лучшее, что можно предложить, – масштабирование истории успеха. В Беларуси есть немало примеров, которые показательны не только для постсоветского пространства, но и для всего мира.
Опыт старшего поколения нужен и важен – в первую очередь, для молодежи. Убежденность в этом высказала член совета старейшин, бывший сенатор первого – четвертого созывов Совета Республики Надежда Ермакова. Она полагает, что именно в этом заключается главная миссия нового совета:
– Наша главная задача – не мешать, но при необходимости подсказать. Конечно, у нас есть свои мысли. Исходя из жизненного опыта формируются и ожидания от VI Всебелорусского народного собрания. Много высказано предложений, и очень хорошо, что работают открытые диалоговые площадки, на которых эти предложения собираются. Но самое главное, что стоит определить, каким путем мы сохраним мир, единение нашего населения. Все остальное у нас в стране уже есть.
Председателем совета старейшин избран Борис Батура, возглавлявший верхнюю палату белорусского Парламента четвертого созыва в 2008–2010 годах. В ходе заседания также прошло обсуждение актуальных вопросов социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны.
Фото: БЕЛТА
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Начал работу совет старейшин при президиуме Совета Республики
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