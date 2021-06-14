Набор инструментов эндоскопической хирургии Минской областной детской больнице завтра вручит Белорусский детский фонд

С Белорусским детским фондом областная детская больница сотрудничает давно. Общественная структура помогает в организации поздравлений подопечных на праздники. Больница рассчитана на 615 коек, большинство из которых постоянно заняты. Здесь единственное в области стационарное ковидное отделение, где лечатся инфицированные маленькие пациенты из всех районов.