Минское областное отделение Белорусского детского фонда в качестве спонсорской помощи завтра вручит Минской областной детской клинической больнице набор инструментов эндоскопической хирургии на сумму свыше 50 тысяч белорусских рублей. Подробнее для sb.by комментирует заместитель главного врача по хирургии Сергей Мустайкин:
− Это дополнительное оборудование для проведения эндоскопических операций детям. В больнице оказывается помощь маленьким пациентам хирургического профиля, инфицированным коронавирусом. Именно для того, чтобы инструменты, применяемые для детей, чистых от инфекции и зараженных, не пересекались, областная структура Белорусского детского фонда и решила нам сделать такой подарок. Набор инструментов поможет при острых хирургических патологиях органов брюшной полости, остром аппендиците, кишечной непроходимости, травмах брюшной полости, то есть при экстренно необходимых операциях.
С Белорусским детским фондом областная детская больница сотрудничает давно. Общественная структура помогает в организации поздравлений подопечных на праздники. Больница рассчитана на 615 коек, большинство из которых постоянно заняты. Здесь единственное в области стационарное ковидное отделение, где лечатся инфицированные маленькие пациенты из всех районов.
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Набор инструментов эндоскопической хирургии Минской областной детской больнице завтра вручит Белорусский детский фонд
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