На прошедших 11 октября выборах победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, уточняет ТАСС.
– Выборы президента в Таджикистане были открытыми и конкурентными, – заявил член миссии наблюдателей СНГ Олег Белоконев.
Он также добавил, что выборы были проведены в соответствии с Конституцией Таджикистана и законодательством республики, а также соответствуют международным принципам демократии.
В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что президентские выборы в Таджикистане «прошли свободными, открытыми и легитимными». По его словам, избирательный процесс проходил на широкой конкурентной основе с активным участием гражданского общества.
Выборы в стране считаются состоявшимися, если в них поучаствовало более 50% избирателей. Согласно данным ЦИК, 11 октября отдать свой голос за одного из пяти кандидатов пришли 85,39% избирателей.
По предварительной информации, на выборах победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, получив 90,92% голосов избирателей. Окончательные итоги будут известны в течение 10 дней.
На пост президента Таджикистана претендовали следующие кандидаты: Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.
Фото: pixabay.com
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Наблюдатели от СНГ и ШОС о президентских выборах в Таджикистане: открытые, конкурентные, легитимные
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