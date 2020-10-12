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  2. Наблюдатели от СНГ и ШОС о президентских выборах в Таджикистане: открытые, конкурентные, легитимные

Наблюдатели от СНГ и ШОС о президентских выборах в Таджикистане: открытые, конкурентные, легитимные

На прошедших 11 октября выборах победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, уточняет ТАСС.



Выборы президента в Таджикистане были открытыми и конкурентными, – заявил член миссии наблюдателей СНГ Олег Белоконев.

Он также добавил, что выборы были проведены в соответствии с Конституцией Таджикистана и законодательством республики, а также соответствуют международным принципам демократии.

В свою очередь, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что президентские выборы в Таджикистане «прошли свободными, открытыми и легитимными». По его словам, избирательный процесс проходил на широкой конкурентной основе с активным участием гражданского общества.

Выборы в стране считаются состоявшимися, если в них поучаствовало более 50% избирателей. Согласно данным ЦИК, 11 октября отдать свой голос за одного из пяти кандидатов пришли 85,39% избирателей. 

По предварительной информации, на выборах победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, получив 90,92% голосов избирателей. Окончательные итоги будут известны в течение 10 дней.

На пост президента Таджикистана претендовали следующие кандидаты: Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.

Фото: pixabay.com
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