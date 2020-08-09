Наблюдатель МПА СНГ Фарход Рахими: обеспечены законность и порядок проведения выборов

Председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по координации деятельности Маджлиси милли с Маджлиси намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям Фарход Рахими:

– За время наблюдения мне удалось побывать на десяти участках. Утром мы были в Минске, а сейчас побывали на нескольких пунктах для голосования в Молодечно. Могу с уверенностью отметить высокий уровень организации хода избирательной кампании. Избирательные участки хорошо расположены, здесь чисто и аккуратно. Повсюду праздничная обстановка. Видно, что избиратели довольны. Отдельно хочу сказать, что белорусы хорошо идут на голосование и обеспечивают высокую явку. Мы наблюдаем и отмечаем общее спокойствие. Обеспечены законность и порядок проведения выборов. Также мною не было замечено никаких нарушений. Здесь есть и сторонние наблюдатели, мы с ними тоже беседовали. Они также подтвердили, что нарушений зафиксировано не было.