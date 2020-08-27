На «Зове Полесья» впервые выберут самого сильного полешука

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БЕЛТА

По словам Дениса Езерского, фестиваль должен заинтересовать в первую очередь молодое поколение. Для молодежи будет много интересных локаций, в частности площадки с мастер-классами от народных умельцев. Они презентуют разные виды ремесел.Впечатляющий список артистов и коллективов, причем не только из Беларуси, но и из России, Украины. Так, гости услышат Национальный академический народный хор имени Г.И. Цитовича, ансамбль народной музыки «Беседа», вокальную группу «Чистый голос», победителей шоу «Х-фактор» – фолк-группу из Украины «Лисапетный батальон».