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  2. На «Зове Полесья» впервые выберут самого сильного полешука

На «Зове Полесья» впервые выберут самого сильного полешука

VI Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», который пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района уже в эту субботу, предстанет в новом формате. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский раскрыл некоторые особенности предстоящего феста:

Фото: архив БЕЛТА

– Гости смогут познакомится с уникальными коллективами, ремесленниками из 11 районов Полесья. Это традиционный формат праздника. Что касается новинок... Впервые на территории Лясковичей развернется интерактивная площадка «Хлеб майго Палесся», где можно будет увидеть, как в старину выпекался главный продукт. Также пройдет выставка победителей областного пленэра «Фарбы маёй краiны», концертно-игровая программа аутентичных коллективов «ФолькФэст», фестиваль резчиков по дереву. Впервые развернется выставка-ярмарка ремесленников и мастеров «Рамесная слабада». Намечена презентация книг лауреатов региональной литературной премии имени Кирилла Туровского «Журавы на Палессе ляцяць». Особенность праздника еще и в том, что он собирает у себя представителей всего полесского края, а не один город или деревню. 

По словам Дениса Езерского, фестиваль должен заинтересовать в первую очередь молодое поколение. Для молодежи будет много интересных локаций, в частности площадки с мастер-классами от народных умельцев. Они презентуют разные виды ремесел. 

Впечатляющий список артистов и коллективов, причем не только из Беларуси, но и из России, Украины. Так, гости услышат Национальный академический народный хор имени Г.И. Цитовича, ансамбль народной музыки «Беседа», вокальную группу «Чистый голос», победителей шоу «Х-фактор» – фолк-группу из Украины «Лисапетный батальон».
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