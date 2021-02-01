На "Зимних забавах" в Жабинке побеждали семьями

Именно так организаторы назвали соревнования по лыжным гонкам, поучаствовать в которых предложили представителям разных поколений. В выходной день на стадионе райцентра было многолюдно. Сюда ехали целыми семьями не только горожане, но и жители агрогородков и деревень. Многие признавались, что уже забыли, когда в последний раз вставали на лыжи. И все-таки прежние навыки вспоминали быстро.Дружные команды Макаровых, Чибрисовых, Палюковцов, Сысоевых, Мартыновых и других семей проявляли настоящие чудеса балансировки на лыжне, стремясь выйти в лидеры в эстафете. Болельщики активно поддерживали их с трибун. Самые юные участники спортивного праздника тем временем возводили снежные крепости, лепили снеговиков, катались на санках.И вот настал торжественный момент награждения победителей. В упорной борьбе первое место в лыжных гонках заняла семья Сергея и Дианы Сысоевых из Жабинки, получившая кроме медалей и дипломов ценный подарок для доченьки Златы по случаю ее дня рождения. На вторую ступень пьедестала поднялась семья Сергея и Светланы Чибрисовых, приехавшая на "Зимние забавы" из деревни Вежки. Бронза эстафеты досталась семье Анатолия и Марины Павлюковцов из райцентра.Заслуженные награды получили также лучшие бегуны на лыжах в индивидуальном зачете и строители снежных крепостей. Чествуя победителей состязаний, заместитель председателя Жабинковского райисполкома Инна Тарасевич пожелала им и впредь оставаться такими же дружными и активными, ибо семейная сплоченность помогает брать самые трудные высоты.После быстрых лыжных забегов и увлекательных снежных конкурсов всех участников "Зимних забав" ждали горячий чай на ароматных травах из Беловежской пущи, сладкая вата и другие лакомства. Делясь впечатлениями, все говорили, что такой чудесный праздник запомнится надолго. Многодетная мама Ольга Игнатович рассказала, что пришла вместе с семьей на стадион не столько за победой, сколько за хорошим настроением:Кстати, организаторы "Зимних забав" пообещали их продолжение в следующие выходные. Что до небесной канцелярии, то она благоволит. На ближайшие недели синоптики прогнозируют снег и морозы.Фото Светланы Кислой