В филиале "Жодинская ТЭЦ" РУП "Минскэнерго" закончили подготовку к работе в осенне-зимний период, информирует БЕЛТА.
– Полностью подготовлены к работе в новом отопительном периоде четыре теплоисточника, а годовая программа ремонта основного тепломеханического оборудования ТЭЦ выполнена на 100%, – рассказали в "Минскэнерго".
В ноябре текущего года на Жодинской ТЭЦ подошел к концу плановый капитальный ремонт турбоагрегата мощностью 27 МВт. Всего через капитальный и средний ремонт прошли семь единиц основного оборудования ТЭЦ, включая шесть котлоагрегатов и один турбоагрегат.
Также своими силами завершены текущие ремонты всех котлов котельных филиала, целиком выполнен и график ремонта оборудования центральных тепловых пунктов. Потребители могут не сомневаться в бесперебойной подаче тепла и электроэнергии.
– А график ремонта и замены тепловых сетей выполнен даже на 185,5%. Кроме того, произведены гидравлические испытания тепловых сетей и теплосетевого оборудования филиала. Это позволило выявить и устранить проблемы на некоторых участках трубопроводов и подготовить энергооборудование к работе в осенне-зимний максимум нагрузок, – уточнили в "Минскэнерго".
К началу отопительного периода, который стартовал в октябре, энергетики филиала выполнили все планируемые ремонты на сетях и теплоисточниках.
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На Жодинской ТЭЦ завершили годовую программу ремонтов
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ