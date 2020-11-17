На Жодинской ТЭЦ завершили годовую программу ремонтов

, – рассказали в "Минскэнерго".В ноябре текущего года на Жодинской ТЭЦ подошел к концу плановый капитальный ремонт турбоагрегата мощностью 27 МВт. Всего через капитальный и средний ремонт прошли семь единиц основного оборудования ТЭЦ, включая шесть котлоагрегатов и один турбоагрегат.Также своими силами завершены текущие ремонты всех котлов котельных филиала, целиком выполнен и график ремонта оборудования центральных тепловых пунктов. Потребители могут не сомневаться в бесперебойной подаче тепла и электроэнергии., – уточнили в "Минскэнерго".К началу отопительного периода, который стартовал в октябре, энергетики филиала выполнили все планируемые ремонты на сетях и теплоисточниках.