На ж/д вокзале в Минске откроют лабораторию для ПЦР-тестирования на COVID-19

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Тестирование пассажиров будет проводиться в левом крыле здания вокзала со стороны гостиницы по предварительной записи. Услуга платная. Запись на тестирование открывается по пятницам с 9:00 на шесть дней следующей недели (кроме воскресенья). К примеру, в пятницу, 11 июня, в 9:00 будет доступна запись на неделю с 14 по 19 июня.Лаборатория на территории вокзала будет работать с понедельника по пятницу – 9:00–18:00, в субботу – 9:00–12:00 с техническим перерывом с 12:00 до 13:00.Для проведения исследования нужно предоставить копию паспорта (страница с пропиской, страницы 31–33), копию билета или другого документа, подтверждающего выезд, и квитанцию об оплате услуги.