На заводе в Центральном Китае прогремел взрыв

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте правительства города, взрыв прогремел примерно в 6:00 по местному времени (1:00 по минскому времени). Причиной происшествия стал паводок на находящейся недалеко от предприятия реке. Правительство сообщило, что в 4:00 по местному времени уровень воды в реке Иньхэ стремительно увеличился. На фоне этого повредилась стена завода, из-за чего вода попала на территорию предприятия. Завод в тот же момент остановил подачу электроэнергии и начал эвакуировать работников.Уточняется, что примерно в 6:00 из-за распространения воды по территории предприятия прогремел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. В данный момент на месте происшествия ведутся работы по утилизации.В результате инцидента никто не погиб. Информации о пострадавших в настоящее время нет.