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  2. На заводе в Германии прогремел взрыв – есть пострадавшие

На заводе в Германии прогремел взрыв – есть пострадавшие

Инцидент произошел в Леверкузене на химическом предприятии компании Currenta, уточняет РИА Новости.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако в компании заявляли о взрыве цистерны. Как сообщили правоохранители, «ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной». На фото очевидцев видно, что над городом поднялся достаточно высокий и плотный столб дыма. Местных жителей просят держать окна и двери закрытыми, а часть дорог в населенном пункте перекрыта для движения.

В полиции заявили, что есть несколько раненых. В Currenta позже добавили, что двое сотрудников предприятия серьезно пострадали, а пятеро пропали без вести.

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Фото: РЕЙТЕР
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