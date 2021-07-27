На заводе в Германии прогремел взрыв – есть пострадавшие

Инцидент произошел в Леверкузене на химическом предприятии компании Currenta, уточняет РИА Новости.

Причины произошедшего пока неизвестны, однако в компании заявляли о взрыве цистерны. Как сообщили правоохранители, «ситуация в районе Виздорф Леверкузена остается неясной». На фото очевидцев видно, что над городом поднялся достаточно высокий и плотный столб дыма. Местных жителей просят держать окна и двери закрытыми, а часть дорог в населенном пункте перекрыта для движения.

В полиции заявили, что есть несколько раненых. В Currenta позже добавили, что двое сотрудников предприятия серьезно пострадали, а пятеро пропали без вести.