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  2. На заводе под Киевом прогремел взрыв

На заводе под Киевом прогремел взрыв

На предприятии "Втортех" в Броварах под Киевом прогремел взрыв. В результате инцидента распылило алюминиевую пудру, пишет РБК-Украина.


Как сообщили в Броварском городском совете, в 0:53 к месту взрыва прибыли спасатели, которые ликвидировали возникший в результате инцидента пожар.

По результатам разведки выяснилось, что из-за взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений предприятия произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными очагами, масса которой составляет 200 килограммов.

Инструментально-лабораторные исследования показали, что никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара нет.

Фото: facebook.com/miskrada / РБК-Украина
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