На заводе под Киевом прогремел взрыв

На предприятии "Втортех" в Броварах под Киевом прогремел взрыв. В результате инцидента распылило алюминиевую пудру, пишет РБК-Украина.
Как сообщили в Броварском городском совете, в 0:53 к месту взрыва прибыли спасатели, которые ликвидировали возникший в результате инцидента пожар.
По результатам разведки выяснилось, что из-за взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений предприятия произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными очагами, масса которой составляет 200 килограммов.
Инструментально-лабораторные исследования показали, что никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара нет.
Фото: facebook.com/miskrada / РБК-Украина